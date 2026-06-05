Las enchiladas serán las protagonistas del tercer reto del viernes de Salvación de MasterChef 24/7
Los cocineros reciben una nueva misión en la cocina: preparar unas enchiladas capaces de conquistar al jurado.
Los Chefs dieron a conocer el tercer reto del viernes de Salvación, donde los participantes deberán demostrar su técnica y sazón preparando enchiladas. Este clásico de la gastronomía mexicana será clave para quienes buscan mantenerse en MasterChef 24/7 y acercarse a la salvación y librar una semana más en este reality.