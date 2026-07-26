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Antrax pide votos para Jazmín y explica por qué no le gustaría que fuera la eliminada de MasterChef 24/7 (VIDEO)

A pesar de que él también está en riesgo, Antrax demostró su lealtad con Jazmín y pidió que voten para que pueda subir al balcón en MasterChef 24/7.

Los cocineros que siguen buscando un lugar en el top 12 de MasterChef 24/7 saben la importancia de contar con una ventaja que les ayude en las pruebas, en especial ahora que están por descubrir que habrá un duelo cara a cara en la cocina más famosa de México. Es por esto que Antrax está pidiendo votos para Jazmín y admitió que le gustaría que se salvara para que se ponga la filipina y siga avanzando en la competencia. De modo que sin importarle que el apoyo del público también puede ser para él, evidenció que prefiere que su amiga se lo gane.

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