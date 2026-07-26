¿Alianza con “Las Divas”? Flor le hace una promesa a Carmen y su novia para cuando salgan de MasterChef 24/7 (VIDEO)

La amistad de Carmen y Flor sigue fortaleciéndose, pues a pesar de que hasta hace unas semanas eran rivales por sus equipos en MasterChef 24/7, se han dado el tiempo de conocerse y desataron rumores de una posible alianza con “Las Divas”. Y todo parece indicar que esta cercanía podría seguir incluso después del programa, por lo que la guerrerense le prometió a su compañera que si va con su novia a visitarla, les va a cocinar mariscos y las llevará a un baile.