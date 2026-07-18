Cocineros de MasterChef 24/7 hacen tregua tras la divertida fiesta y ya hasta comparten el desayuno (VIDEO)
A pesar de que en la cocina de MasterChef 24/7 hay grandes rivalidades, los participantes están en un momento de calma y quieren empezar a convivir más.
Luego de una intensa semana entre pruebas, sabotajes y salvaciones, los participantes de MasterChef 24/7 disfrutaron de una fiesta en la que todos se divirtieron y las rivalidades quedaron a un lado. Y aunque algunos creían que solo era por la emoción del momento, todo parece indicar que la mayoría despertó de buen humor y hasta empezaron a juntarse para desayunar, algo que pasa muy pocas veces porque suelen dividirse por grupos.