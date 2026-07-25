Flor elige a 6 cocineros para ir a la Dark Kitchen en MasterChef 24/7: ¡deberán cocinar para todos! (VIDEO)

Entre los beneficios que está disfrutando Flor como ganadora del Pin en la semana 10 de MasterChef 24/7, está la posibilidad de elegir a los cocineros para distintas dinámicas. En esta ocasión, tuvo que mandar a 6 cocineros en total para que se pusieran a cocinar para todos. Fue así que tomó la decisión de ir ella en primer lugar y seleccionó como sus acompañantes a Claudia, Luis, Jazmín, Antrax y Julio.

