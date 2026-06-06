Cómo hacer salsa macha con frutos secos al estilo MasterChef 24/7: ¡dale a tu receta un toque increíble!

A lo largo de esta semana, la Maestra Isabel Carvajal nos compartió en MasterChef 24/7 todos los secretos de una salsa macha perfecta : los cocineros tuvieron una interesante masterclass y, además, participaron en un reto en el que elaboraron decenas de frascos para que otras personas probaran sus recetas.

Gracias a que la salsa macha está hecha a base de aceite, chiles secos y semillas, este complemento se ha convertido en toda una joya de la gastronomía mexicana gracias a que es muy versátil... ¿ya has intentado añadirle frutos secos? ¡Checa estas opciones recomendadas por la inteligencia artificial (IA)!

¿Qué opciones con frutos secos puedes intentar para la salsa macha?

Desde las almendras hasta la nuez de la India, hay bastantes opciones de frutos secos para experimentar con diferentes niveles de picor, texturas y notas en tu salsa macha; sin embargo, te recomendamos estas 3 opciones que sin duda te encantarán:

Arándanos y almendras: Sustituye el cacahuate de tu salsa macha por almendras fileteadas y añade arándanos deshidratados finamente picados... ¡Lo picante del chile de árbol con el dulzor ácido del arándano te encantará! Recomendamos combinar esta salsita con quesos fuertes o carnes magras.

Nuez de la India y pepitas de calabaza: Si te gustan las texturas cremosas, te recomendamos usar una base de pepitas de calabaza y nuez de la india troceada en lugar del cacahuate. Esta combinación le dará a tu salsita un sabor más sutil, pero espectacular.

Pistache y chile pasilla: El color verde oscuro del pistache y el tono negro del chile pasilla hacen una salsa visualmente muy atractiva y con un sabor sofisticado... ¡esta versión de la salsa macha es ideal para pescados o pastas!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?