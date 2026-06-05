masterchef-24/7
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Los Chefs dieron a conocer que debido a su accidente Diego no puede continuar este viernes y eligen a su ganador de este primer reto

Se confirmó que Diego no podrá continuar en la competencia de este viernes debido a su accidente y los Chefs anunciaron al vencedor del primer reto.

Los chefs informaron que Diego no podría continuar participando este viernes de Salvación debido al accidente que sufrió. Tras dar a conocer esta decisión, los jueces evaluaron los platillos presentados y eligieron al ganador del primer reto, marcando un momento clave en MasterChef 24/7.

Tags relacionados
MasterChef Última salvación de MasterChef

Videos