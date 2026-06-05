Este domingo 07 de junio MasterChef 24/7 tendrá una DOBLE eliminación ¿Quiénes saldrán del reality de cocina?

Las cosas en MasterChef 24/7 todo el tiempo están cambiando y es que la exigencia de la cocina demanda lo mejor de cada participante que se pone frente al fuego, por ello, se ha hecho oficial que este tercer domingo de Eliminación dos participantes se despedirán del reality en un hecho sin precedentes.

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Para sorpresa de muchos, este domingo estaremos viviendo una eliminación doble, por lo que el reto del domingo exigirá lo mejor de cada uno de los Cocineros con Delantal Negro, donde hasta el mínimo descuido podría significar su salida.

¿Quiénes son los Cocineros que podrían ser eliminados de MasterChef?

A horas del programa del Viernes de Salvación, hay una gran cantidad de Cocineros que tienen su continuación en MasterChef 24/7 condicionada al voto del público y a su desempeño en la cocina, pues este domingo veremos a estos cocineros jugándose el todo por el todo:



Arturo

Luis

Daniela

Emmanuel

Claudia

Uno de los Cocineros podrá ser salvado este viernes, aunque el resto estaría a un mal día de decir adiós a MasterChef 24/7.

¿A qué hora es la Gala de Eliminación de MasterChef 24/7?

Cada domingo el reality de MasterChef 24/7 estará diciendo “adiós” a un participante y si no te quieres perder ningún detalle de lo que sucede durante esta Gala, te invitamos a sintonizar el programa en punto de las 8:00 pm a través de la señal de Azteca UNO.

Es importante mencionar que también puedes seguir la señal de lo que sucede a través de nuestro sitio web oficial y la app de TV Azteca En Vivo, donde desde cualquier lugar que te encuentres tendrás cada detalle de lo que sucede en este programa, pues se este formato de 24 horas al día los 7 días de la semana ha llegado a revolucionar todo dentro de la televisión y en la cocina más intensa de todo México.

