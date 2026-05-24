MasterChef 24/7 | El mundo de MasterChef 24/7 se divide en grupos y Luis asegura no pertenecer a ninguno

Durante una conversación con Claudia Lizaldi, Michelle habló sobre lo incómoda que se siente con varias situaciones dentro de la convivencia en MasterChef 24/7. La participante aseguró que quiere enfocarse únicamente en cocinar, aunque también reconoció que debe aceptar ciertas actitudes y evitar que los demás la perciban como una mala persona. Mientras tanto, las alianzas y grupos dentro de la cocina comienzan a dividirse cada vez más entre los yucahuaches, los vaqueros, las divas y otros participantes como Luis y Lancer, dejando claro que la competencia ya se separó en distintos bandos.

