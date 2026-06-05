MasterChef 24/7: el secreto de Doña Lula para capear chiles rellenos sin que se rompan

Durante una de las recientes charlas de convivencia dentro del Mundo MasterChef 24/7 , Doña Lula volvió a dejar en claro que tiene mucha experiencia en la cocina y no duda en compartirla con sus compañeros, pues cuando una duda cotidiana desató, ella no lo pensó dos veces y expresó cómo resolver esta situación tan cotidiana.

Todo comenzó cuando Pablo, soltó la pregunta del millón: ¿cómo hacer para que a los chiles no se les salga el relleno al momento de capearlo? La primera en saltar al ruedo fue Carmen, quien propuso su técnica: según ella, el secreto estaba en capear el chile primero y rellenarlo después. La propuesta generó escepticismo, pero fue Doña Lula quien, con la autoridad que da la experiencia, tomó la palabra para poner orden y aclarar el método tradicional que nunca falla.

Doña Lula

¿Cómo capear los chiles rellenos? El secreto de MasterChef 24/7

Para Doña Lula, el arte de capear no requiere de experimentos, sino de seguir pasos precisos. Explicó que el éxito comienza desde el tratamiento de la piel: los chiles primero se asan a fuego directo, se sudan y se pelan. Después se desvenan con cuidado y se rellenan al gusto, ya sea con el clásico queso que se funde, carne molida bien sazonada con cebollita o el antojo del día. Para responder directamente al dilema de Pablo, la cocinera reveló su secreto: un simple palillo de madera que cierre bien la abertura antes de cualquier otra cosa.

A partir de ahí, el proceso del huevo requiere paciencia: se baten las claras firmemente hasta alcanzar el punto de turrón y luego se incorporan las yemas. Antes de sumergirlos, los chiles deben pasarse por harina, cuidando de sacudirlos muy bien para evitar que se formen plastas pesadas.

Pero el verdadero as bajo la manga, el "truco de oro" que Doña Lula regaló a sus compañeros consiste en añadir un poquito de harina directamente a la mezcla del huevo ya batido. Este pequeño ajuste le da una estructura mucho más resistente a la cubierta, logrando que se adhiera al chile de manera uniforme y no se desbarate al entrar al aceite, el cual debe estar bien caliente. Una lección magistral en la cocina de MasterChef 24/7, que no deberías dudas en poner en práctica.