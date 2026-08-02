MasterChef 24/7: 3 guarniciones para acompañar las hamburguesas

Preparar hamburguesas en casa es un excelente plan para una tarde familiar o una reunión con amigos. Y si hay algo que no puede faltar, son los acompañantes que tengan un sabor excepcional. Lo mejor es que no siempre se tiene que recurrir a las papas a la francesa, sino que basta con ir un paso más adelante para crear exquisitas guarniciones al estilo MasterChef 24/7 que te dejarán como el mejor anfitrión.

¿Con qué se acompañan las hamburguesas? Las 3 mejores guarniciones para que te luzcas en la cocina con el toque de MasterChef 24/7