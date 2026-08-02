MasterChef 24/7: 3 guarniciones para acompañar las hamburguesas
Si ya te aburriste de las clásicas papas fritas, entonces prueba con estas deliciosas ideas de guarniciones para hamburguesas que les dan un sabor increíble.
Preparar hamburguesas en casa es un excelente plan para una tarde familiar o una reunión con amigos. Y si hay algo que no puede faltar, son los acompañantes que tengan un sabor excepcional. Lo mejor es que no siempre se tiene que recurrir a las papas a la francesa, sino que basta con ir un paso más adelante para crear exquisitas guarniciones al estilo MasterChef 24/7 que te dejarán como el mejor anfitrión.
¿Con qué se acompañan las hamburguesas? Las 3 mejores guarniciones para que te luzcas en la cocina con el toque de MasterChef 24/7
Ensalada de col cremosa. Si quieres algo fresco y ligero que sirva para equilibrar los sabores, entonces las ensaladas son una excelente alternativa. Pero no cualquier ensalada, sino que las de col cremosa que se preparan en 10 minutos y quedan deliciosas.
Necesitas col blanca o morada, zanahoria rallada, mayonesa, mostaza y jugo de limón. Solo tienes que integrar todos los ingredientes en un bowl amplio y mover hasta que estén perfectamente bien incorporados. Aunque la mostaza ya agrega sabor, si quieres que estén un poco más intensos, añade un poco de sal y pimienta.
Elotes asados con mantequilla y queso. Para aprovechar la parrilla al máximo, los elotes asados son una de las mejores guarniciones para las hamburguesas. Corta cada pieza en bastones tipo "ribs" y ponlas al fuego para que tengan un sabor ahumado excepcional.
Para servir, úntalos con un poco de mantequilla y espolvorea con queso fresco. También puedes usar mayonesa, gotitas de limón y un poco de chile piquín para un toque ácido que se fusionará increíble con la carne.
Papas gajo al horno. En las cocina profesionales como la de MasterChef 24/7, uno de los mayores aprendizajes para los participantes, es que los sabores tradicionales siempre pueden elevarse y mejorarse. Es el caso de las papas fritas que casi siempre se sirven con las hamburguesas, pero que no necesariamente tienen que ser solamente fritas, sino que también pueden ir en gajos y horneadas con especias.
Corta las papas en trozos gruesos y pon sobre la charola del horno previamente aceitada. Agrega un poco de aceite de oliva y cubre con especias como ajo en polva, paprika, pimienta negra, ajo en polvo y un poquito de romero. Deja en el horno hasta que la piel esté doradita y sirve con queso parmesano encima.