La caja misteriosa pone a prueba a los Equipos en la carrera por el Pin del Chef

El primer reto de la noche llega con una desafiante caja misteriosa que pondrá a prueba a todos los participantes. Organizados en tríos, los Cocineros deberán demostrar coordinación, técnica y un gran sazón para crear platillos capaces de impresionar a los chefs. Cada decisión será clave, ya que el objetivo es acercarse cada vez más al codiciado Pin del Chef, un reconocimiento que puede cambiar el rumbo de la competencia. La presión está al máximo y solo los equipos que logren combinar creatividad y sabor tendrán posibilidades de destacar en MasterChef 24/7.