Ixdit conquista el Pin del Chef y obtiene un poder que definirá el público en MasterChef 24/7

ras evaluar las propuestas de los finalistas, los chefs determinaron que Ixdit presentó el mejor desempeño y se convirtió en la nueva portadora del Pin del Chef. Con este triunfo, Ixdit obtiene una importante ventaja dentro de MasterChef 24/7, aunque el verdadero giro está en que será el público quien ayudará a decidir cuál será el poder que acompañará este reconocimiento. Ahora todas las miradas están puestas en la cocinera y en la decisión que podría influir en el rumbo de los próximos retos.