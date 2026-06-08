Ixdit conquista el Pin del Chef y obtiene un poder que definirá el público en MasterChef 24/7
Una degustación rápida, pero llena de nivel, fue suficiente para definir a la ganadora de una de las ventajas más importantes de la competencia.
ras evaluar las propuestas de los finalistas, los chefs determinaron que Ixdit presentó el mejor desempeño y se convirtió en la nueva portadora del Pin del Chef. Con este triunfo, Ixdit obtiene una importante ventaja dentro de MasterChef 24/7, aunque el verdadero giro está en que será el público quien ayudará a decidir cuál será el poder que acompañará este reconocimiento. Ahora todas las miradas están puestas en la cocinera y en la decisión que podría influir en el rumbo de los próximos retos.