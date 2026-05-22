IXDIT se abre sobre la relación de sus padres en MasterChef 24/7

La jornada del 18 de mayo en MasterChef 24/7 estuvo llena de intensidad y sorpresas. Desde los retos por el mandil blanco hasta las convivencias que sacaron confesiones y momentos inesperados, la cocina más famosa de México no dejó de dar de qué hablar. Revive todo lo que ocurrió ayer y descubre los instantes que marcaron esta nueva aventura.

