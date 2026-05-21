Julio conquista la salvación y ahora tiene el poder en MasterChef 24/7

Claudia reveló al ganador de la salvación en MasterChef 24/7 y Julio logró quedarse con la victoria de la noche. Además de contar ya con el Pin del Chef, el participante recibió una advertencia por parte del jurado, quienes dejaron claro que ahora tendrá un papel importante dentro de la competencia y deberá tomar decisiones que podrían cambiar el rumbo de varios cocineros.