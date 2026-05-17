MasterChef 24/7 | MasterChef México abre las puertas de su escuela para una nueva generación de cocineros

MasterChef México abrió las puertas de su escuela para recibir a una nueva generación de cocineros listos para aprender y superarse. Más allá de competir, esta experiencia busca que cada participante adquiera técnica, disciplina y conocimientos que transformen su manera de cocinar. En esta nueva etapa, la cocina se convierte también en aula, donde cada reto será una oportunidad para crecer.

