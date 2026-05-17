MasterChef 24/7 | MasterChef México abre las puertas de su escuela para una nueva generación de cocineros
La cocina más famosa del país inicia una etapa donde aprender será clave para avanzar.
MasterChef México abrió las puertas de su escuela para recibir a una nueva generación de cocineros listos para aprender y superarse. Más allá de competir, esta experiencia busca que cada participante adquiera técnica, disciplina y conocimientos que transformen su manera de cocinar. En esta nueva etapa, la cocina se convierte también en aula, donde cada reto será una oportunidad para crecer.