¿Los frascos de conservas se enfrían boca abajo? La VERDAD detrás del truco que viste en MasterChef 24/7

Los encurtidos y las mermeladas son dos técnicas para hacer conservas de alimentos que vimos en estos últimos días en las clases de MasterChef 24/7; sin embargo, ahora muchos se sorprendieron cuando la Maestra Isabel Carvajal instruyó a los cocineros para que colocaran los frascos boca abajo, ¿para qué es este truco y por qué algunos expertos en cocina opinan que no funcionan?

¿Por qué se enfrían los frascos de conservas boca abajo y cuáles son los riesgos?

Esta mañana, la "Maestra de Fuego" Isabel Carvajal dirigió un reto en la Cocina Oculta en el que todos los participantes de MasterChef 24/7 debían poner a prueba todos sus conocimientos en conservas para elaborar decenas de frascos de encurtidos; sin embargo, a muchos se les olvidó colocarlos boca abajo.

La Chef explicó que con esta técnica se genera el vacío durante el proceso de enfriamiento, una teoría que muchos expertos en cocina apoyan ya que, de acuerdo con diversos portales especializados de gastronomía, el líquido caliente ayuda a ablandar la goma de la tapa, lo que facilita un cierre hermético cuando el aire se contrae al bajar la temperatura.

Por otro lado, también hay una poderosa razón higiénica: al hacer esto, el líquido caliente (vinagre, salmuera o la mermelada) entra en contacto directo con la parte interior de la tapa, lo que contribuye a eliminar posibles bacterias u hongos en esa zona.

Sin embargo, no todos apoyan esta táctica ya que aseguran que el solo hecho de colocar una tapa nueva y con su goma completa es suficiente para asegurar el guardado al vacío; de acuerdo con la ciencia moderna del envasado, el vacío se forma naturalmente por la diferencia de temperatura al enfriarse el producto sin necesidad de voltear el frasco.

Por otro lado, el sitio Healthy Canning advierte que poner los frascos boca abajo puede generar el efecto contrario; esto es que pequeñas partículas de comida pueden quedar atrapadas en la rosca o en el borde de la tapa, lo que podría comprometer el cierre y permitir la entrada de aire.

¿Qué opinas, te animarías a poner tus frascos de conserva boca abajo durante el proceso de enfriamiento? ¡Recuerda que todas las recetas y trucos de cocina de MasterChef 24/7 pueden practicarse desde la comodidad de tu hogar!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?