¡Delicioso! 4 vegetales crujientes y de textura firme ideales para encurtir en casa con la receta MasterChef 24/7

Ayer lunes, la Chef Isabel Carvajal impartió una clase de cebollas encurtidas muy interesante ante las cámaras de MasterChef 24/7 que nos dejó muchas enseñanzas sobre esta técnica que se puede aplicar en prácticamente cualquier vegetal... ¿por qué no intentas replicar la receta en tu casa con estos 4 ingredientes recomendados por la IA?

¿Qué vegetales crujientes y de textura firme son ideales para encurtir?

Al preguntarle a la herramienta de Google Gemini sobre cuáles vegetales crujientes son idóneos para encurtir en casa, estos fueron los 4 resultados que nos arrojó la IA sobre este campo:

Coliflor y brócoli: Gracias a su textura porosa y con huecos, los ramilletes de la coliflor y el brócoli absorben el sabor de la salmuera y las especias de manera increíble en los huecos, lo que combina de manera perfecta lo crujiente con la acidez de un buen encurtido.



Gracias a su textura porosa y con huecos, los ramilletes de la coliflor y el brócoli absorben el sabor de la salmuera y las especias de manera increíble en los huecos, lo que combina de manera perfecta lo crujiente con la acidez de un buen encurtido. Rábanos: Cuando los cortas en rodajas delgadas, el vinagre suaviza su picor natural y tiñe el líquido de un tono rosado muy vistoso; además, las especias acaban por formar una combinación exquisita incluso para botanear.



Ejotes o judías verdes: Encurtidos enteros en frascos altos, estos vegetales suelen llamarse "dilly beans" en algunas cocinas y son una botana crujiente, deliciosa y llena de sabores... claro, cuidando que el nivel de acidez sea el adecuado.



Encurtidos enteros en frascos altos, estos vegetales suelen llamarse "dilly beans" en algunas cocinas y son una botana crujiente, deliciosa y llena de sabores... claro, cuidando que el nivel de acidez sea el adecuado. Espárragos: Los tallos tiernos y firmes de los espárragos, así como su textura porosa, absorben muy bien los aromas del ajo y el sabor ácido del vinagre, lo que le da un plus a tus platillos.

Como ves, no es necesario recurrir a los tradicionales pepinos hará hacer un encurtido sabroso en tu casa, ¿qué te parece experimentar con más sabores?

¿Qué define a un encurtido perfecto, según el Chef Poncho Cadena?

Para la táctica de encurtido es primordial contar con el vinagre ya sea blanco o de manzana, ajo, laurel, pimienta negra entera y orégano seco; por otro lado, el Chef Poncho Cadena compartió -según su punto de vista- qué era lo más importante al momento de aplicar esta técnica.

Para el juez de MasterChef 24/7, lo que realmente define a un encurtido bien hecho son los cortes parejos, cocción pareja y acidez, elementos que ninguno de los cocineros se imaginó en el reto para ganar el ansiado Pin del Chef... ¡qué tal!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?

Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces podrás sintonizar la transmisión desde Disney+ y por tiempo limitado en el sitio web oficial de Azteca UNO totalmente gratis; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.

