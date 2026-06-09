¡Delicioso! 4 vegetales crujientes y de textura firme ideales para encurtir en casa con la receta MasterChef 24/7
Si el reto de encurtidos de la Maestra Isabel Carvajal te despertó el antojo, acá tenemos unas sugerencias interesantes
Ayer lunes, la Chef Isabel Carvajal impartió una clase de cebollas encurtidas muy interesante ante las cámaras de MasterChef 24/7 que nos dejó muchas enseñanzas sobre esta técnica que se puede aplicar en prácticamente cualquier vegetal... ¿por qué no intentas replicar la receta en tu casa con estos 4 ingredientes recomendados por la IA?
¿Qué vegetales crujientes y de textura firme son ideales para encurtir?
Al preguntarle a la herramienta de Google Gemini sobre cuáles vegetales crujientes son idóneos para encurtir en casa, estos fueron los 4 resultados que nos arrojó la IA sobre este campo:
- Coliflor y brócoli: Gracias a su textura porosa y con huecos, los ramilletes de la coliflor y el brócoli absorben el sabor de la salmuera y las especias de manera increíble en los huecos, lo que combina de manera perfecta lo crujiente con la acidez de un buen encurtido.
- Rábanos: Cuando los cortas en rodajas delgadas, el vinagre suaviza su picor natural y tiñe el líquido de un tono rosado muy vistoso; además, las especias acaban por formar una combinación exquisita incluso para botanear.
- Ejotes o judías verdes: Encurtidos enteros en frascos altos, estos vegetales suelen llamarse "dilly beans" en algunas cocinas y son una botana crujiente, deliciosa y llena de sabores... claro, cuidando que el nivel de acidez sea el adecuado.
- Espárragos: Los tallos tiernos y firmes de los espárragos, así como su textura porosa, absorben muy bien los aromas del ajo y el sabor ácido del vinagre, lo que le da un plus a tus platillos.
Como ves, no es necesario recurrir a los tradicionales pepinos hará hacer un encurtido sabroso en tu casa, ¿qué te parece experimentar con más sabores?
¿Qué define a un encurtido perfecto, según el Chef Poncho Cadena?
Para la táctica de encurtido es primordial contar con el vinagre ya sea blanco o de manzana, ajo, laurel, pimienta negra entera y orégano seco; por otro lado, el Chef Poncho Cadena compartió -según su punto de vista- qué era lo más importante al momento de aplicar esta técnica.
Para el juez de MasterChef 24/7, lo que realmente define a un encurtido bien hecho son los cortes parejos, cocción pareja y acidez, elementos que ninguno de los cocineros se imaginó en el reto para ganar el ansiado Pin del Chef... ¡qué tal!
¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?
Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.
¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?
Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces podrás sintonizar la transmisión desde Disney+ y por tiempo limitado en el sitio web oficial de Azteca UNO totalmente gratis; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.