Castigan a Michelle por fallar con un reto de MasterChef 24/7 y no puede ocultar su molestia (VIDEO)

Los cocineros de MasterChef 24/7 tuvieron un reto exprés de encurtidos en el que la rapidez era fundamental. La que no pudo completar la misión y terminó después que el resto de sus compañeros, fue Michelle, por lo que la Chef Isabel Carvajal decidió castigarla con la limpieza de la cocina junto a Camila, Flor y Emmanuel. Sin embargo, esto no le pareció a la joven cocinera y renegó antes de ponerse a hacer las cosas.

