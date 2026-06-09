Castigan a Michelle por fallar con un reto de MasterChef 24/7 y no puede ocultar su molestia (VIDEO)
A pesar de que intentó librarse de esta penalización, la Chef Isabel Carvajal se mantuvo firme y le pidió que siguiera sus instrucciones en MasterChef 24/7.
Los cocineros de MasterChef 24/7 tuvieron un reto exprés de encurtidos en el que la rapidez era fundamental. La que no pudo completar la misión y terminó después que el resto de sus compañeros, fue Michelle, por lo que la Chef Isabel Carvajal decidió castigarla con la limpieza de la cocina junto a Camila, Flor y Emmanuel. Sin embargo, esto no le pareció a la joven cocinera y renegó antes de ponerse a hacer las cosas.