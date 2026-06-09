¿Qué le pasa a la Maestra Isabel Carvajal? ¡En MasterChef 24/7 la notan SERIA y surgen teorías!

La "Maestra de Fuego" Isabel Carvajal se convirtió en un apasionante tema de conversación tanto en el universo MasterChef 24/7 como en redes sociales, y es que TODOS, cocineros y fans del reality, la notaron más seria de lo normal en el reto de encurtidos de hoy : ¡el chisme se soltó por todas partes!

¿Qué teorías surgieron sobre la Chef Isabel Carvajal?

En los primeros días de MasterChef 24/7, la "Maestra de Fuego" Isabel Carvajal se mostró como una chef con muy buen humor y mucha paciencia para compartir secretos de cocina en cada una de sus clases; sin embargo, con el paso de los días las conductas inadecuadas de algunos alumnos comenzaron a salir a la luz.

Este martes 09 de junio del 2026, por ejemplo, la Chef protagonizó algunos tensos roces con Michelle, Pablo y hasta Emmanuel, quien no se aguantó las ganas y la retó en plena transmisión a ver las cámaras 24/7; sin embargo, esto no lo salvó de ser castigado con la limpieza de la Cocina Oculta tras el reto de los encurtidos.

Para los internautas fue bastante notoria la seriedad de la "Maestra de Fuego" como bien se puede ver en las cajas de comentarios de Instagram: "Andaba de malas", "Lo más seguro que se dio cuenta que hablan mal de ella" y "La Chef siempre es buena onda, pero por ser así piensan que en su clase es para papalotear e insultar su conocimiento, por eso se pone estricta" fueron algunas de las opiniones.

Los cocineros también notaron la conducta de la Chef y, por unos minutos, este tema fue el predominante en los chismes del universo MasterChef 24/7; al final, una de las participantes concluyó lo obvio: "Se viene acá a dar clases y se topa con una bola de treintones que se portan como... pubertos, que no le hacen caso y se burlan", expresó mientras lavaba los trastes.

Hasta ahora no se sabe exactamente a qué se debe la seriedad de la Chef Isabel Carvajal, lo cierto es que no es la primera que muestra su descontento ante las conductas de los cocineros.

El Chef Diego Niño, por ejemplo, les llama la atención a cada momento a los participantes e incluso sacó a Carmen de una clase por escandalosa , mientras que los Chefs Édgar Núñez y Lili Téllez a cada momento reclaman la falta de limpieza la hora de preparar los alimentos... ¿en qué parará esto?

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?