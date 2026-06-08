La Tierra de Villanos invade MasterChef 24/7 con risas, actuación y mucha diversión

En esta ocasión, los participantes protagonizaron una divertida versión de La Tierra de Villanos, una peculiar telenovela que reunió a los cocineros de MasterChef 24/7 en un momento lleno de risas, improvisación y mucha actuación. Entre personajes inesperados, dramatismo exagerado y ocurrencias que sacaron carcajadas a todos, los participantes demostraron que también saben entretener fuera de la cocina. La actividad sirvió para fortalecer la convivencia y regalar uno de los momentos más divertidos de la temporada.