Ramahá habla sobre sus orígenes y el significado de su peculiar estilo cargado de colores vibrantes
El participante compartió detalles de sus orígenes y el significado personal de su distintivo estilo.
Ramahá habló sobre sus orígenes y compartió la historia que hay detrás de su característico estilo y su relación con el arte dándonos un momento íntimo dentro de MasterChef 24/7.
El participante abrió su corazón para contar parte de su identidad y de los elementos que lo han acompañado a lo largo de su vida y dentro de la competencia.