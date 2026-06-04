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Ramahá habla sobre sus orígenes y el significado de su peculiar estilo cargado de colores vibrantes

El participante compartió detalles de sus orígenes y el significado personal de su distintivo estilo.

Ramahá habló sobre sus orígenes y compartió la historia que hay detrás de su característico estilo y su relación con el arte dándonos un momento íntimo dentro de MasterChef 24/7.
El participante abrió su corazón para contar parte de su identidad y de los elementos que lo han acompañado a lo largo de su vida y dentro de la competencia.

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