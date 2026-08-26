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“Sé que los nervios les pueden ganar": Chef Lili aconseja a los finalistas de MasterChef 24/7 para la gala de esta noche (VIDEO)

Previo al miércoles de batalla por equipos, la Maestra del Fuego les dio estos tips a los cocineros de MasterChef 24/7.

Por: Leslie Santana | DR

Esta tarde dentro del Mundo MasterChef 24/7, la Chef Lili dio una de sus últimas clases a los finalistas del reality, por lo que les expresó que trató de enseñarles lo más que pudo, y reconoció que este punto suele ser difícil de enfrentar por los nervios pueden jugar en contra, sin embargo los motivó a dar lo mejor de sí en la gala.

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