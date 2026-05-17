MasterChef 24/7 | Termina el primer reto y llega la hora de probar quién merece el mandil blanco

El tiempo terminó para el primer grupo de competidores en MasterChef 24/7 y llegó el momento más esperado: probar los sabores de quienes buscan quedarse con el mandil blanco. Tras 20 minutos de presión, los cocineros presentaron sus platillos ante los chefs, quienes analizaron técnica, sabor y creatividad en cada propuesta. La decisión marcará el inicio de esta competencia donde solo los mejores podrán avanzar.

