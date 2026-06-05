¿Quiénes son los tres NUEVOS cocineros que llegarán a la cocina de MasterChef 24/7 este domingo 7 de junio de 2026?

La emoción no se detiene dentro de MasterChef 24/7 y este domingo 7 de junio los seguidores de la cocina más famosa de México serán testigos de una noche muy especial. La universidad culinaria más importante del país abrirá sus puertas para recibir a tres nuevos alumnos y cocineros que llegarán con la ilusión de demostrar su talento, aprender de los mejores y ganarse un lugar entre los participantes.

Estos nuevos integrantes tendrán la oportunidad de vivir la experiencia completa de MasterChef 24/7, enfrentándose a retos culinarios, momentos de convivencia y grandes aprendizajes junto a los maestros del fuego. Sin embargo, el camino no será sencillo, ya que desde su llegada deberán demostrar que tienen lo necesario para destacar dentro de la competencia.

Además de adaptarse a la dinámica de la universidad culinaria, los nuevos cocineros tendrán que trabajar duro para evitar formar parte de los temidos delantales negros, una situación que ningún participante desea vivir debido al riesgo que representa para su permanencia.

La llegada de estas tres nuevas caras promete traer energía, nuevas historias y mucha pasión por la cocina. Cada uno buscará conquistar a sus compañeros y demostrar que tiene lo necesario para llegar lejos dentro de esta aventura culinaria.

Por ello, la gala de este domingo 7 de junio será imperdible para todos los seguidores de MasterChef 24/7. Entre nuevas incorporaciones, emociones y desafíos, la competencia continúa elevando su nivel y ofreciendo momentos que nadie querrá perderse.

¿Quiénes están con Delantal Negro en la tercera semana de Masterchef 24/7?

La tensión continúa creciendo dentro de MasterChef 24/7, pues varios cocineros se encuentran en la zona de riesgo portando el delantal negro. Durante la gala dominical conoceremos quiénes logran superar los retos y quién deberá despedirse de la competencia, por lo que cada minuto será clave para definir el futuro de los participantes:

Arturo

Luis

Daniela

Emmanuel

Claudia

¿Cómo votar por tu participante favorito?

Los seguidores de MasterChef 24/7 pueden apoyar a sus cocineros favoritos participando en las dinámicas de votación que se habilitan a través de las plataformas oficiales de TV Azteca y MasterChef 24/7. Mantente atento a los anuncios y publicaciones oficiales para conocer cuándo y cómo emitir tu voto.