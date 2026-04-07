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Los mejores momentos de Ismael Zhu “Chino” en MasterChef que conquistaron la cocina

Revive las jugadas, sabores y momentos que hicieron de “Chino” uno de los favoritos rumbo a MasterChef 24/7.

Ismael Zhu, mejor conocido como “Chino”, se ganó el cariño del público en MasterChef gracias a su creatividad, disciplina y ese toque único que llevó a cada platillo. Desde retos llenos de presión hasta presentaciones que sorprendieron a los chefs, su paso por la cocina dejó huella y se convirtió en uno de los competidores más memorables. Ahora, en el camino hacia MasterChef 24/7, recordamos esos momentos que lo consolidaron como un verdadero talento culinario.

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