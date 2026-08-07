Luis de Llano explica por qué no se ha disculpado con Sasha Sökol tras la demanda en su contra

A más de un año de que las autoridades mexicanas condenaron a Luis de Llano por el caso de daño moral en contra de Sasha Sokol, el empresario sigue sin cumplir con la disculpa pública que le fue interpuesta como parte del veredicto. Al respecto, se limitó a decir que hay un amparo en curso y reiteró que quiere mantenerse al margen de cualquier polémica.