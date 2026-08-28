“Me veía ganadora": Michelle Malacara tras su inesperada eliminación de MasterChef 24/7
Michelle, la última eliminada de MasterChef 24/7 se siente feliz de los resultados que tuvo en el programa; sin embargo, confiesa que sí se veía en la final.
Este jueves conocimos a la última eliminada de esta temporada de MasterChef 24/7 y lamentablemente tuvimos que despedir a Michelle Malacara, quien tras su salida notó que varias fue tendencia junto a Lancer con quien tuvo un romance. A pesar de estar a casi un paso de la gran final del reality de cocina Michelle piensa que fue una de las mejores participantes, pues además de cocinar bien, dio mucho contenido.