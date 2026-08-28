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Ixdit quiere ganar MasterChef 24/7 y emociona a la Chef Lili Cuéllar con su propuesta para la final

La cocinera no quiere dejar nada a la suerte y ya está pensando cuáles son todos los platillos que presentará en la gran final de MasterChef 24/7.

Desde que se convirtió en la primera finalista de MasterChef 24/7, Ixdit ha estado enfocada en preparar un platillo digno de una ganadora. Así que aprovechó las mentorías con los “Maestros del fuego” para resolver algunas dudas y la Chef Lili Cuéllar quedó fascinada con la idea de postre que le gustaría preparar, por lo que junto al Chef Diego Niño, le compartieron algunos consejos para elevar los sabores y dejar a los jueces sorprendidos.

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