¿Quién es el favorito del Chef Diego Niño para ganar MasterChef 24/7? La respuesta que dejó intrigado a Lancer

Los finalistas de MasterChef 24/7 recibieron asesoría personalizada con los “Maestros del fuego” para ir perfeccionando las recetas con las que intentarán llevarse el premio de dos millones de pesos. Y uno de los más entusiasmados con esta dinámica, fue el Chef Diego Niño, que se dijo sorprendido por los ingredientes seleccionados y le confesó a Lancer que su propuesta tiene buena pinta, aunque eso sí, se negó rotundamente a decirle si tiene a un favorito para ganar y le dijo que lo revelará hasta después.