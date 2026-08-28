Los cocineros de MasterChef 24/7 recibieron una sorprendente visita que emocionó a todos (VIDEO)

Los cuatro cocineros finalistas de MasterChef 24/7 fueron sorprendidos con la visita del Chef Rahmar Villegas, quien actualmente es parte del elenco de gastronomía de Venga la Alegría. El invitado especial platicó con los participantes sobre sus planes si logran ganar la competencia culinaria, y les habló de su experiencia como concursante del reality, ya que él formó parte de MasterChef México 2016, en el que fue el quinto lugar.