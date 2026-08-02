MasterChef 24/7 | Michelle asegura su pase al balcón al ganarle a Daniela Parra
El último duelo de la noche se definió por un pequeño detalle técnico, luego de que el Chef “Poncho” Cadena destacara el alto nivel de ambas concursantes.
La degustación a ciegas entre Michelle y Daniela dejó una decisión muy cerrada para el Chef “Poncho” Cadena. Ambas apostaron por un bisque de mariscos y recibieron elogios por la técnica, la extracción de sabores y la presentación de sus platillos pero Michelle logró coronarse en este duelo.