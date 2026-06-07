MasterChef 24/7 | Notibola llega con todo el chismecito de la cocina más famosa de México

La Notibola volvió a girar en MasterChef 24/7 para hablar de todo lo que ha sacudido a la cocina más famosa de México. Entre los temas destacados está el enfrentamiento de Ramahá con las llamadas “divas” de la competencia, además de las especulaciones sobre una posible conexión entre Michelle y Lancer. También hubo espacio para los consejos de Luis, quien aseguró que la mejor forma de evitar una eliminación es sencilla: cocinar bien, enfocarse en el reto y dejar que el sabor hable por sí solo.