Anette Michel | MasterChef - La Revancha

Es originaria de Guadalajara, Jalisco. A los quince años, para ayudar a su madre, tuvo su primer trabajo como cajera de una boutique.

A los 20 años dejó la boutique para comenzar a modelar. Las principales agencias de modelos de México comenzaron a disputársela. Con muchos comerciales realizados, un vecino la convenció de ir a un casting para la novela 'Al norte del corazón'. La química que estableció con el actor con quién hizo el casting, los convirtió a ambos en los protagonistas de la exitosa novela de Televisión Azteca.

En la versión mexicana de la serie 'Brothers & sisters' interpretó el mismo personaje que Calista Flockhart hiciera en la versión original.

En el 2011 nace su único hijo, razón por la cuál sus participaciones en televisión son más selectivas. Es conductora de MasterChef México desde el 2015 y ahora regresa más guapa que nunca a MasterChef La Revancha.