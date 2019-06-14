Benito Molina | MasterChef - La Revancha

Benito Molina Dubost, nació en la Ciudad de México en 1968. Su incursión en la cocina comenzó a los 15 años, cuando trabajó como garrotero en el desaparecido Maxim’s de París, en la CDMX.

Decidió primero estudiar Economía, pero se dio cuenta que su verdadera vocación era la cocina. Realizó sus estudios profesionales en el New England Culinary Institute en Vermont, Estados Unidos.

Posteriormente tuvo una estancia en Europa donde aprendió diferentes escuelas, principalmente la francesa. A su regreso a México, tiene un viaje a Ensenada y conoce a su esposa, la talentosa chef Solange Muris y deciden abrir su propio restaurante llamado Manzanilla.

Manzanilla es considerado uno de los restaurantes más importantes y prestigiosos de México y el mundo.