Pastor Pérez | MasterChef - La Revancha

Apasionado por la gastronomía Pastor, vuelve a la cocina de MasterChef con mayor confianza y seguridad por el aprendizaje que ha adquirido en estos años.

Este finalista de la 3a temporada de adultos, ha estado ocupado desde su salida del reality. Desarrolló eventos gastronómicos muy importantes dentro del Estado de Zacatecas y en gran parte de la República Mexicana, donde cocinó al lado de los principales productores agropecuarios de nuestro país.

Es imagen de varias empresas enfocadas a mejorar la productividad del campo mexicano. Además, es promotor, juez y embajador de la gastronomía Zacatecana.

Hoy en día está enfocado en que “La cocina de Pastor" y “Pastor grill’ se consoliden como empresas de espectáculo gastronómico únicas en su estado, presentándose en ferias regionales y nacionales con ese concepto.

Pastor, sabe que se enfrentará a los mejores ex participantes de MasterChef y espera mucha competitividad y mayor exigencia dentro de la cocina. Por su parte promete entrega y profesionalismo, pues pretende ganar.