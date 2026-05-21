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PreShow | La verdad detrás de la guerra entre Antrax y Lancer sale a la luz en MasterChef 24/7

La tensión entre ambos participantes sigue creciendo y las versiones comienzan a enfrentarse dentro de MasterChef 24/7.

La polémica entre Antrax y Lancer continúa dando de qué hablar dentro de MasterChef 24/7. Poco a poco comenzaron a revelarse más detalles sobre el conflicto que detonó la tensión entre ambos participantes, mientras seguidores y conductores analizan quién actuó correctamente y quién habría llevado la situación al límite. El enfrentamiento ya se convirtió en uno de los temas más comentados de la temporada.

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