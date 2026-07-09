Acompaña a Chiken e Ismael Zhu quienes comentaron estas últimas y sorpresivas horas de MasterChef 24/7 en el Otro Lado de los Realities
La intensidad cada día sube más y el público lo sabe, esto es lo que ha pasado en MasterChef 24/7.
Comenzamos a ver a los primeros Cocineros que se han salvado en esta octava semana de MasterChef 24/7, aunque no todo ha sido color rosa dentro de la cocina más popular de México. ¿Qué pasará? Sigue El Otro Lado de los Realities con Chiken e Ismael Zhu que nos traen cada detalle de lo sucedido.