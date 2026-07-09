masterchef-24/7
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Acompaña a Chiken e Ismael Zhu quienes comentaron estas últimas y sorpresivas horas de MasterChef 24/7 en el Otro Lado de los Realities

La intensidad cada día sube más y el público lo sabe, esto es lo que ha pasado en MasterChef 24/7.

Por: André Gutiérrez

Comenzamos a ver a los primeros Cocineros que se han salvado en esta octava semana de MasterChef 24/7, aunque no todo ha sido color rosa dentro de la cocina más popular de México. ¿Qué pasará? Sigue El Otro Lado de los Realities con Chiken e Ismael Zhu que nos traen cada detalle de lo sucedido.

Tags relacionados
MasterChef El Otro Lado de los Realities MasterChef 24/7

Videos