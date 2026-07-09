Ana trabaja y aporta cuando quiere para los gastos del hogar; ¿estará influenciada por su tío?
Aunque Ana utiliza todos los servicios de la casa donde vive, aporta sólo cuando quiere. ¿Qué le impide pagar cuotas fijas como otros miembros de la familia?
Ana, la hija de Victoria y hermana de Marisol, tiene 27 años y trabaja, pero sólo aporta a la casa cuando puede porque tiene necesidades. Si Ana utiliza todos los servicios de la casa donde vive, ¿por qué no aporta una cuota fija a la casa? Los especialistas de la clínica de emociones explicarán alternativas para mejorar su convivencia en la casa familiar. ¿Lograrán ponerse de acuerdo?