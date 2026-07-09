Ana trabaja y aporta cuando quiere para los gastos del hogar; ¿estará influenciada por su tío?

Ana, la hija de Victoria y hermana de Marisol, tiene 27 años y trabaja, pero sólo aporta a la casa cuando puede porque tiene necesidades. Si Ana utiliza todos los servicios de la casa donde vive, ¿por qué no aporta una cuota fija a la casa? Los especialistas de la clínica de emociones explicarán alternativas para mejorar su convivencia en la casa familiar. ¿Lograrán ponerse de acuerdo?