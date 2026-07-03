¿Qué pasó en MasterChef 24/7? Perros, guajolotes, cerditos y vacas fueron invitados a esta divertida charla

Flor, Camila, Jazmín y Antrax platicaban en la terraza del Mundo de MasterChef 24/7 cuando la charla se tornó extraña. En algún momento de su conversación decidieron comenzar a imitar animales, por lo que perros, guajolotes, cerditos, vacas y otros fueron invitados. Previo a la gala del viernes de salvación, así se divirtieron los cocineros.