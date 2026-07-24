"¡Desertora!": Jazmín se lanza contra Flor por “Las Guapas del Barrio” y le pide no jugar con sus sentimientos en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Las cocineras tuvieron un tenso momento en el Mundo de MasterChef 24/7.
En los últimos días Jazmín se ha mostrado triste y con cierta incertidumbre con respecto al rumbo de Las Guapas del Barrio, el grupo que formó Camila y Flor en MasterChef 24/7. Luego de una plática en la que la originaria de Guerrero dejó ver que ya no es parte del equipo, su amiga le llamó “desertora”, sin embargo, aseguró que la quiere mucho.