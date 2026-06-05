“Vístete como señorita": Ramahá le da consejos de estilo a Jazmín dentro de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Previo al viernes de reto de salvación, los integrantes de la cocina más famosa de México se alistaron para presentarse ante las cámaras. Es por eso que Ramahá no perdió la oportunidad de recordarle a Jazmín que es muy bonita y compartir con ella algunos tips de moda para sacarle más partido a su belleza en MasterChef 24/7.