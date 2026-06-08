Resumen del domingo 7 de junio: dos eliminaciones que marcaron a MasterChef 24/7

El Resumen del domingo 7 de junio de MasterChef 24/7 nos dejó una de las jornadas más emotivas de la temporada. Tras una serie de retos llenos de presión, sabor y esfuerzo, dos cocineros tuvieron que despedirse de la competencia, dejando un vacío entre sus compañeros y los seguidores del programa. Las lágrimas, los abrazos y las palabras de agradecimiento fueron protagonistas de una noche donde quedó claro que MasterChef es mucho más que una competencia culinaria. Fue también el cierre de una gran historia para quienes entregaron su corazón en cada platillo y construyeron recuerdos imborrables dentro de la cocina más famosa de México.

