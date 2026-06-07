MasterChef 24/7 | Roy Padilla y Doña Clarita toman el liderazgo en un reto lleno de sabor mexicano

El primer paso de este épico reto en MasterChef 24/7 está en manos de los invitados especiales, quienes asumirán un papel fundamental en el liderazgo de sus equipos. El Chef Poncho se acerca a Roy Padilla, el pequeño cocinero que conquistó el corazón de México gracias a su carisma y sazón, para conocer su estrategia rumbo a la victoria. Por su parte, el Chef Herrera conversa con Doña Clarita, quien con su auténtica forma de cocinar y su experiencia busca guiar a su equipo por el camino correcto. Con grandes líderes al frente, el sabor mexicano será el ingrediente principal de una competencia que promete emociones y grandes platillos.