Subió al balcón y reveló la gran receta que lo hizo triunfar en MasterChef Celebrity Generaciones

Rafa Polinesio, uno de los concursantes más populares de MasterChef Celebrity Generaciones, reveló la gran receta que lo hizo triunfar y subir al balcón en uno de los episodios del reality. Dicha preparación se trata de un aguacate dulce colocado en su propia cáscara.

Te puede interesar: ¿Qué significa para la psicología que una persona vea programas de cocina como MasterChef, según la IA?

¿Qué ingredientes se necesitan para realizar el aguacate dulce de Rafa Polinesio?

En el canal de YouTube MUSAS, Rafa aseguró que para llevar a cabo ese peculiar postre lo único que se necesita es:



2 aguacates

100 mililitros de leche condensada

4 limones

Cocoa en polvo para dar color al hueso del aguacate

Sal

Instagram/ @masterchefmx Rafa Polinesio se ganó el pase al balcón tras preparar un aguacate dulce en su cáscara

¿Cuáles son los pasos a seguir para hacer un aguacate dulce en su cáscara?

Una vez reunidos todos los ingredientes, Rafa Polinesio aseguró que se deben seguir los siguientes pasos:



Cortar los aguacates por la mitad. Es importante tomar en cuenta que los frutos deben de estar firmes. Sacar el aguacate de la cáscara y colocarlo en una licuadora, junto con la leche condensada y el jugo de los 4 limones. Licuar la mezcla hasta que ya no haya ningún grumo. Una vez que la mezcla quede bastante consistente, deberás agregar una pizca de sal para realzar los sabores. Para emplatar, colocar la mezcla sobre las mitades de cáscara del aguacate. Para simular el hueso del aguacate, una parte de la mezcla deberá mezclarse con cocoa y ser colocada con una dulla en la parte superior del postre. Finalmente, deja reposar el postre por unos minutos en el refrigerador hasta que se enfríe.

Cabe mencionar que, según mencionó el participante de MasterChef Celebrity Generaciones, existe una versión aún más saludable de este postre, la cual se realiza reemplazando la leche condensada por miel natural. El procedimiento para realizar esta variante es el mismo.

Te puede interesar: Aparte de MasterChef Celebrity Generaciones, ¿en dónde trabaja la chef Zahie Téllez?

¿Qué dijeron los jueces de MasterChef Celebrity Generaciones sobre el postre de Rafa Polinesio?

En el capítulo 10 de MasterChef Celebrity Generaciones, la actriz Ofelia Medina describió el postre de aguacate de Rafa Polinesio como “una preciosidad”, mientras que la chef y juez del concurso Zahie Téllez dijo: “Me encanta el manejo del aguacate con algo dulce”.

Por su parte, el chef Adrián Herrera dijo lo siguiente, refiriéndose al postre: “Esto lo voy a agarrar, voy a salir y me lo voy a llevar a mi casa. Se me hace muy contemporáneo, se me hace fuera de lo normal, de lo habitual”.