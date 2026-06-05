El truco infalible para endulzar pasteles al estilo de MasterChef 24/7: la receta del Chef Willie Soto
En una nueva clase sorpresa con el Chef Willie Soto, los cocineros de MasterChef 24/7 aprendieron cómo se le puede agregar dulzor a un pastel muy fácil.
La Chef Lili Cuéllar tuvo como invitado a su clase en MasterChef 24/7 al Chef Willie Soto, su socio y esposo. En esta lección especial los cocineros no solo aprendieron del decorado con fondant, sino que también descubrieron la receta secreta para preparar jarabe simple, que sirve para darle dulzor a los pasteles y se puede preparar muy fácil porque necesita pocos ingredientes para quedar exquisito.