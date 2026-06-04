“Veo un alma noble con mucho dolor": Camila lee carta astral a Lancer y sorprende con sus comentarios en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Camila dejó ver sus dotes para la astrología y reveló aspectos ocultos de la personalidad de Lancer en MasterChef 24/7.
Esta noche las emociones siguen a flor de piel en MasterChef 24/7, pues luego de conocer quiénes son los participantes que ya portan delantal negro y están en riesgo de salir el próximo domingo de eliminación, Camila se tomó un momento para leerle la carta astral a Lancer y lo que le reveló impactó a los cocineros.