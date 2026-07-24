¡La estrategia domina el Consejo Tribal! Las tribus comienzan a mover sus piezas

La tensión se apodera de Survivor México La Reliquia en Llamas durante un Consejo Tribal lleno de estrategia e incertidumbre. Conforme avanza la competencia, los sobrevivientes comienzan a identificar quiénes son las piezas clave dentro de sus tribus y qué decisiones podrían acercarlos a la permanencia en la isla. Las alianzas se fortalecen, las dudas crecen y cada voto adquiere un peso fundamental. En un juego donde la confianza puede cambiar de un momento a otro, cualquier movimiento podría modificar por completo el rumbo de la competencia.