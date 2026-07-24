Survivor México La Reliquia en Llamas | Programa Completo del 24 de julio

El episodio de hoy de Survivor México La Reliquia en Llamas estuvo lleno de momentos que podrían definir el futuro de la competencia. Los sobrevivientes disputaron intensos desafíos por la Inmunidad Grupal y valiosas recompensas, donde cada punto fue clave para asegurar una semana más en la isla. La estrategia también tomó fuerza con un Consejo Tribal cargado de tensión, en el que comenzaron a perfilarse las alianzas y las piezas más importantes de cada tribu. Además, el regreso de Azalia provocó incomodidad, especialmente en Sheila, quien reconoció que la convivencia no será sencilla, aunque ambas intentarán mantener la paz por el bien del equipo. Entre victorias, diferencias y decisiones estratégicas, quedó claro que la supervivencia dependerá tanto del desempeño en los retos como de la confianza dentro de las tribus.