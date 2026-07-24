¡El regreso de Azalia incomoda a Sheila! La paz en la tribu pende de un hilo
La vuelta de Azalia genera tensión en la tribu, aunque ambas sobrevivientes intentarán dejar las diferencias de lado por el bienestar del equipo.
El regreso de Azalia a Survivor MéxicoL a Reliquia en Llamas no pasó desapercibido. Sheila confesó sentirse incómoda al verla de nuevo en la tribu, dejando claro que las diferencias entre ambas aún siguen presentes. A pesar del ambiente de tensión, las sobrevivientes saben que deberán priorizar el trabajo en equipo y buscar mantener la paz para no afectar el desempeño de la tribu. Sin embargo, la confianza continúa siendo frágil y cualquier desacuerdo podría volver a encender el conflicto en cualquier momento.