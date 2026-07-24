¡El regreso de Azalia incomoda a Sheila! La paz en la tribu pende de un hilo

El regreso de Azalia a Survivor MéxicoL a Reliquia en Llamas no pasó desapercibido. Sheila confesó sentirse incómoda al verla de nuevo en la tribu, dejando claro que las diferencias entre ambas aún siguen presentes. A pesar del ambiente de tensión, las sobrevivientes saben que deberán priorizar el trabajo en equipo y buscar mantener la paz para no afectar el desempeño de la tribu. Sin embargo, la confianza continúa siendo frágil y cualquier desacuerdo podría volver a encender el conflicto en cualquier momento.

